İsrail cumhurbaşkanı, Erdoğan’la hangi konuları görüşecek?

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog’un 9-10 Mart’taki Türkiye ziyaretinde hangi konuların ele alınacağı duyuruldu.

Fotoğraf: İsrail Cumhurbaşkanlığı resmi Facebook hesabı

AA’nın İsrail Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasından aktardığına göre Hertzog, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine, eşi Michal Hertzog’la Ankara’ya geliyor.

Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı’nda devlet töreniyle karşılanacak Hertzog, Erdoğan’la görüşecek.

İsrail Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ofisleri koordinasyonunda düzenlendiği belirtilen ziyaret sırasında iki lider, İsrail-Türkiye ilişkileri, iki devlet ve halkları arasında çeşitli alanlarda işbirliğini genişletme potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli ikili konuları görüşecek.

Ziyaret kapsamında Hertzog, İstanbul’da Musevi cemaati mensuplarıyla da buluşacak.

Açıklamada, Erdoğan’ın İsrailli mevkidaşı göreve başladığında seçilmesinden dolayı kendisini tebrik etmek için onu aradığı anımsatıldı.

Görüşmenin, İsrail ile Türkiye arasında son yıllarda süren kopukluğun ardından, yeniden bir diyaloğun başlamasına yol açan bir görüşme olduğu vurgulandı.

Ankara’dan da açıklama

Cumhurbaşkanlığı da görüşmeye dair şu bilgiyi verdi: “İsrail Devlet Başkanı Sayın Isaac Herzog, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 9-10 Mart 2022 tarihlerinde ülkemize bir devlet ziyareti gerçekleştirecektir.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.”

Hertzog, 2008’den bu yana Türkiye’yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak.