Akşam Postası / 31 Ocak 2024

İmamoğlu: En iyi Akşener bilir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘engel’ suçlamasına “Bizim bu tarz bir girişimde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler” sözleriyle yanıt verdi.

DEM Parti: Başak Demirtaş aday adayımızdır

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Başak Demirtaş’ın açıklamasının resmi başvuru niteliğinde olduğunu belirterek “Başak Demirtaş DEM Parti’nin aday adayıdır” dedi.

Can Atalay’ın ailesi: Halktan kopardılar

Milletvekilliği düşürülen Can Atalay’ın anne ve babası, daha kötü şeylerin yaşanmasından korktuklarını ifade ederek “Bu memlekette anayasa yoksa, hukuk yoksa can güvenliği yoktur” dedi.

Ayasofya ve İstanbul Sözleşmesi kararlarına imza atan Akçil AYM üyeliğine atandı

Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil atandı.

ABB’den ‘beşli çete’ye ret

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) metro ihalesi için ‘beşli çete’den Cengiz İnşaat, Makyol İnşaat ve Kolin İnşaat dahil beş şirketin verdiği fiyatları ‘fahiş’ bularak reddetti.

Bloomberg HT anketi: Ocakta enflasyon yüzde 64,57

Bloomberg HT’nin piyasa aktörleriyle düzenlediği ankete göre ocakta yıllık enflasyon beklentisi yüzde 64,57.

Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi uzatıldı

Trafik idari para cezalarının yüzde 25 indirimli ödenmesine imkan tanıyan süre 15 günden bir aya çıkarıldı.

Almanya haftada dört gün çalışma sistemine geçiyor

Almanya, durgunlaşan ekonomisini canlandırmak için 1 Şubat’tan itibaren haftada dört gün çalışmayı test edecek.

Fransa kürtajı anayasal güvenceye alıyor

Fransa’da kürtajı anayasal güvenceye alan yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

FIFA raporu: Transferde en çok zarar eden üçüncü ülke Türkiye

FIFA 2023 raporuna göre Türkiye 99 milyon dolar harcamayla transferde en çok zarar eden üçüncü ülke oldu.

VAR kayıtları açıklanacak, yabancı gözlemci gelecek, MHK değişecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR kayıtlarını açıklamayı, yabancı gözlemci getirmeyi ve Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yapısını değiştirmeyi planlıyor.