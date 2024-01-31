Fransa kürtajı anayasal güvenceye alıyor

Fransa’da kürtajı anayasal güvenceye alan yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.
Tasarı yasalaşırsa Fransa kürtaj hakkını anayasal güvenceye kavuşturan ilk ülke olacak.
Kürtaj hakkının Fransız Anayasası’nda yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı 30’a karşı 493 oyla meclisten geçti.
Tasarının, 28 Şubat’ta parlamentonun üst kanadı senatoda görüşülmesi bekleniyor.
Öte yandan sağcıların çoğunlukta olduğu senatoda tasarıya ilişkin görüşmelerin zor geçebileceği belirtiliyor.
İlk ülke olacak
Senatoda Ulusal Meclis’in onayladığı metin üzerinde uzlaşı sağlanırsa, parlamentonun iki kanadının bir araya geldiği kongrede tasarıya ilişkin nihai oylama yapılacak.
Tasarının, anayasada bir değişiklik yapmayı öngördüğü için kongrede oylamaya sunulması gerekiyor.
Fransa’da kadınlar, hamileliğinin 14’üncü haftasına kadar yasal olarak kürtaj yaptırabiliyor.
Tasarı parlamentodan geçerse, Fransa, kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke olacak.