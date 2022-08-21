Doktorların, ‘Bebek doğduktan birkaç saat sonra ölür’ demesine rağmen kürtaja izin çıkmadı

ABD’nin Louisiana eyaletinde yaşayan hamile bir kadına, doktorların bebeğin doğum sonrasındaki birkaç saat içinde öleceğini söylemesine rağmen kürtaj hakkı tanınmadı.

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ABD Yüksek Mahkemesi, haziran sonunda ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli Roe-Wade kararını iptal etmişti. Bu karar, her eyaletin yönetiminin dilediği kadar kıstılama getirmesinin önünü açmıştı. Ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenlenmiş, kürtaj yapılan klinikler kapanmaya başlamıştı.

Louisiana’daki örnek kürtaja yönelik yasakçı zihniyetin yaşattığı mağduriyetlerden sadece biri. Eyaletin başkenti Baton Rouge’da yaşayan Nancy Davis (36), hamileliğin 10’uncu haftasında çekilen ultrason sonucunda fetüsün (hamileliğin üçüncü ayından doğuma kadarki devre içinde anne rahmindeki canlı) kafatası kemiklerinin bir kısmından yoksun olduğunu öğrendi.

İstisnalar arasında değil

Doktorların, ‘akrani’ denen bu durumun bebeğin dünyaya gelmesinden birkaç saat sonra ölmesine neden olacağını söylediği Davis kürtaj yaptırmak istedi. Ancak birkaç istisnai durum dışında kürtajın yasaklandığı Louisiana’daki hastane akrani o istisnalar arasında yer almadığı için Davis’e kürtaj yapmayı reddetti.

Hamileliğin 13’üncü haftasına gelen Davis, cuma günü yaşadığı eyalette kürtaj yaptıramayacağını öğrenince ya öleceğini bile bile bebeği doğurma ya da kısıtlama olmayan bir eyalete gidip kürtajı orada yaptırma seçenekleriyle karşı karşıya kaldı.

Davis’in avukatı Ben Crump, müvekkilinin kürtaj konusunda kısıtlama olsa da onun durumundakilerin muaf tutulduğu Florida veya Kuzey Carolina’ya gideceğini söyledi. Kürtaj yaptırmak için yapacağı yolculuğun masraflarını karşılayabilmek amacıyla GoFundMe aracılığıyla bağış toplayacağının altını çizdi.

Bir çocuk annesi Davis, ”Karşılaştığım şeyi göğüslemek çok zor. İkinci çocuğumu o şekilde doğurup kaybetmektense kürtaj için başka eyalete giderim” dedi ve doğru bulmadığı kürtaj yasağı konusundaki istisnalara akraninin de eklenmesini istedi.

Geçen ay, cinsel istismar sonucunda hamile kalan 10 yaşındaki çocuk yaşadığı Ohio eyaletinde kürtaj olamadığı için Indiana’da kürtaj yaptırmak zorunda kalmıştı.