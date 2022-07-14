Cinsel istismar sonucunda hamile kalan 10 yaşındaki çocuk, kürtaj için yaşadığı Ohio’dan Indiana’ya gitmişti: Saldırgan yakalandı

ABD’de, cinsel istismar sonucunda hamile kalan, yaşadığı eyalet Ohio’da kürtaj konusunda kısıtlama olduğu için Indiana eyaletinde kürtaj yaptırmak zorunda kalan 10 yaşındaki çocuğa saldıran kişi yakalandı.

Fotoğraf: Reuters

ABD Yüksek Mahkemesi, geçen ay sonunda ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli Roe-Wade kararını iptal etmişti. Bu karar, her eyaletin yönetiminin dilediği kadar kıstılama getirmesinin önünü açmıştı. Ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenlenmiş, kürtaj yapılan klinikler kapanmaya başlamıştı.

Adı açıklanmayan kız çocuğunun hamile kaldığı, Yüksek Mahkeme kararından üç gün sonra ortaya çıkmıştı. Ohio’da, fetüsün kalp atışlarının hissedilmeye başladığı andan itibaren kürtaj yapılması yasak. Bu hamileliğin beş-altıncı haftasına denk geliyor. Söz konusu cinsel istismara uğrayan bir çocuk olmasına rağmen kürtaj yapılmamıştı. Altı hafta üç günlük hamile olan çocuğa 30 Haziran’da Indiana’da kürtaj yapılmıştı.

Adı açıklanmayan kız çocuğunun yaşadıkları uluslararası basında gündem olmuş, ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme’nin kararını eleştirirken ondan bahsetmişti.

Fotoğraf: Franklin Bölgesi Polisi

Saldırganın Gerson Fuentes (27) olduğu açıklandı. Açıklamaya göre Ohio’nun başkenti Columbus’taki bir evde yakalanan ve suçunu itiraf eden Fuentes salı günü tutuklandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre çocuğa kürtaj yapılan klinikte alınan DNA örneğiyle Fuentes’in tükürüğünden alınan örnek karşılaştırıldı.

İlk çıkarıldığı Franklin Bölgesi Mahkemesi’nin hakimi kaçma ihtimaline karşı tutukluluk halinin devamını istedi ve 2 milyon dolar kefalet (35 milyon lira) ücreti belirledi.

ABD’de kaçak olarak kaldığı belirtilen Guatemala vatandaşı Fuentes 22 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak.