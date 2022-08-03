Kansas referandumu ülkenin nabzını tuttu: Kürtaj anayasal hak olmaya devam edecek

ABD’nin muhafazakar Kansas eyaletinde yapılan referandumda çoğunluk, kürtaja erişim hakkının korunması yönünde oy verdi. Kansas’ta kürtaj anayasal hak olmaya devam edecek.

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ABD Yüksek Mahkemesi iki ay önce, kürtajı anayasal hak olarak kabul eden ve tek tek eyaletlerin yasaklama getirmesini engelleyen 1973 tarihli ‘Roe ve Wade’ kararını iptal etmişti.

BBC’de yer alan habere göre, karara karşı ilk adım Kansas eyaletinden geldi, kürtaj hakkı referandumla halka soruldu.

Katılımın beklenenin çok üzerinde olduğu referandumda, Kansaslı seçmenlerin çoğunluğu eyalet anayasasında kürtajı yasal bir hak-seçenek olmaktan çıkaran bir değişiklik yapılmasını reddetti. Sandık çıkış yoklamaları ve ilk sonuçlar üzerinden yapılan tahminlere göre Kansaslı seçmenin yüzde 60’dan fazlası, kadınların kürtaj seçeneğine sahip olma hakkının korunmasından yana oy kullandı.

Bir tür kamuoyu yoklaması oldu

Referandum, Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin tek tek eyaletlere kürtajı yasaklama imkanı veren kararından sonra bu konudaki ilk kamuoyu yoklaması mahiyetinde sayılıyor.

Eğer referandum sonucu ters yönde çıksaydı Kansas Eyalet Meclisi’nde kürtajı sınırlama ya da yasaklama yönünde adımlar atılabilecekti.

Kansaslı bir seçmen olan ve sonuçları dokuz yaşındaki kızıyla birlikte kutlayan Taylor Hirth “Ben tecavüz mağduru bir kadınım. Kızımın bir gün hamile kalabileceği ve bununla ilgili kararı alamayacağını düşünmek beni çok öfkelendiriyor” dedi: “Referandum için çok çalıştık. Cumhuriyetçiler bizi hafife aldı.”