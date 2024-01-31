Messi ve Ronaldo yeniden rakip

Dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden birine imza atan Arjantinli Lionel Messi ile Portekizli Cristiano Ronaldo’nun takımları yarın karşı karşıya gelecek.
Suudi Arabistan’da düzenlenen Riyad Sezon Kupası’nda ABD takımı, Messili Inter Miami ile Ronaldo’nun forma giydiği Suudi Arabistan takımı Al-Nassr sahaya çıkacak.
Maç yarın Riyad’da saat 21:00 oynanacak.
Baldırından hafif sakatlığı bulunan Ronaldo’nun durumu maç saatinde belli olacak.
İki yıldız arasında daha önce oynanan 36 maçın 16’sını Messi, 11’iniyse Ronaldo kazanırken dokuz karşılaşma da berabere bitti.
Söz konusu mücadelelerde Messi 22, Ronaldo 21 kez ağları sarstı.
Riyad Sezon Kupası’nda oynanan ilk maçta Al-Hilal, Inter Miami’yi 4-3 mağlup etmişti.
Turnuva kapsamındaki son maçta Al-Hilal ile Al-Nassr, 8 Şubat Perşembe günü karşılaşacak.