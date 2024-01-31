Fenerbahçe Crespo’yu La Liga ekibine kiraladı

Fenerbahçe, Portekizli futbolcusu Miguel Crespo’yu İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Rayo Vallecano’ya kiraladı.

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Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Fenerbahçe, Rayo Vallecano’nun futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladığını da açıkladı.

Crespo, 2021-2022 sezonu öncesinde Fenerbahçe’ye transfer olurken sarı-lacivertli forma altında 56’sı Süper Lig olmak üzere toplam 80 maçta 5 bin 28 dakika forma giydi. Crespo bu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşarken 6 da asist yaptı.