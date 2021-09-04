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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe Miguel Crespo transferini açıkladı

Fenerbahçe Portekiz ekibi GD Estoril Praia’da forma giyen Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu. Deneyimli oyuncunun yarın İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Fotoğraf: DHA

Crespo, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve orta saha sol pozisyonunda görev yapabiliyor.


26 yaşındaki futbolcu, Estoril formasıyla 60 maçta 9 gol, 5 asist yaptı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir.

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