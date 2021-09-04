Fenerbahçe Miguel Crespo transferini açıkladı

Fenerbahçe Portekiz ekibi GD Estoril Praia’da forma giyen Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu. Deneyimli oyuncunun yarın İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Crespo, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve orta saha sol pozisyonunda görev yapabiliyor.
26 yaşındaki futbolcu, Estoril formasıyla 60 maçta 9 gol, 5 asist yaptı.
Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir.“