ABB’den ‘beşli çete’ye ret

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) metro ihalesi için ‘beşli çete’den Cengiz İnşaat, Makyol İnşaat ve Kolin İnşaat dahil beş şirketin verdiği fiyatları ‘fahiş’ bularak reddetti.

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ABB’nin açıklamasına göre Mamak metrosunun maliyeti 370 milyon avro (12 milyar 156 milyon 300 bin lira.) İhalede en düşük telifi 575 milyon avroyla (18 milyar 911 milyon 750 bin lira) Cengiz Holding verdi. Ki bu teklif bile proje maliyetin yüzde 55 üzerinde.

Ayrıca ihalede birinci, ikinci ve üçüncü teklif arasındaki fark da yüzde 1’den az.

İhaleye katılan diğer firmalar ve teklifleriyse şöyle:

Makyol 579 milyon 257 bin 958 avro

Gülermak 579 milyon 767 bin 6 avro

Kolin 594 milyon avro

Rönesans 605 milyon 444 bin 485 avro

ABB, ‘rekabetçi ortamın sağlanmasını ve Ankaralının parasının fahiş şekilde harcanmamasını teminen en kısa zamanda yeniden ihale yapacağını’ duyurdu.