VAR kayıtları açıklanacak, yabancı gözlemci gelecek, MHK değişecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR kayıtlarını açıklamayı, yabancı gözlemci getirmeyi ve Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yapısını değiştirmeyi planlıyor.

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TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, spor medyasının temsilcileriyle bir araya gelerek gündemdeki konulara ilişkin toplantı düzenledi.

VAR kayıtları açıklanacak

AA’nın aktardığına göre toplantıda Eröğüt, Süper Lig maçlarındaki VAR kayıtlarının da kamuoyuyla paylaşılması için çalışma yaptıklarını söyledi.

İspanya La Liga’da VAR kayıtlarının hakemlerin VAR’a çağrıldığı pozisyonlarla sınırlandırılarak günün maçları bittikten sonra yayınladığını vurgulayan Eröğüt, IFAB’ın var konuşmalarının hakem VAR’a çağrıldığı an ile ilgili yayınına eğitim amaçlı izin verdiğini hatırlatarak Türkiye’de de bunun uygulanabileceğini ifade etti. Şu an bazı testler yaptıklarını belirten Eröğüt, en kısa sürede konuyla ilgili kararları kamuoyuna duyuracaklarını belirtti.

Yabancı gözlemci geliyor

Türk futbolunun mevcut yapısında hakemlerin aldıkları puanlarda gözlemcilerin etkilerini anlatan Eröğüt yeni dönemde bu yapıyı da değiştireceklerini, 10 kişiden oluşan UEFA’nın üst düzey görevlilerinin artık gözlemci olarak Türk hakemliğinde belirleyici olacağını ifade etti.

UEFA’nın eski elit hakemlerinden oluşan bu gözlemci grubunun notları yeni dönemde hakem puanının yüzde 50’sine tekabül edecek. Yeni dönemde TV gözlemcileri olmayacak. Stattaki maç gözlemcilerinin hakem puanına etkisi yüzde 30 olacak. VAR hakemleri ve maç hakemlerinden oluşan 119 kişinin anketiyle verilen notların toplam nota etkisi yüzde 20 olacak.

Mevcut durumda maça giden gözlemcinin notunun ve TV gözlemcisinin hakem puanına etkisi yüzde 35’er, anket sonuçlarının etkisi ise yüzde 30’du.

Yeni sistemin Trendyol Süper Lig’de 26’ncı hafta maçları itibarıyla uygulanması bekleniyor.

MHK’nın yapısı değişiyor

Önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanan uygulamalardan biri de TFF’nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve Kulüpler Birliği’yle istişare ettiği MHK’nin yapısının değiştirilmesi.

Planlamaya göre yeni MHK beş üyeden oluşacak. Bu üyelerin üçü yine TFF tarafından belirlenecek, iki üye Kulüpler Birliği’nin önereceği ve üzerinde uzlaşma sağlayacağı kişiler olacak.

Eröğüt, “Kamuoyunda yanlış bir anlaşılma oldu. Kulüpler Birliği temsilcilerinin kulüp temsilcileri olacağı zannediliyor. Bu açıkça FIFA kurallarına da aykırı. Böyle bir şey söz konusu değil. Kulüpler Birliği’nin önereceği ama kulüp üyeliği bulunmayan kişiler olacak” diye konuştu.