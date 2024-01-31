AKP-MHP oylarıyla: ‘TOKİ projelerindeki sorunlar araştırılsın’ önergesine ret

CHP’nin, TOKİ’nin sosyal konut projelerine ilişkin sorunların araştırılması için verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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ANKA’nın haberine göre CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, önergeye ilişkin “Milyonlar barınma, konut krizi yaşıyor. Büyükşehirlerde de Anadolu’da da astronomik artan kiralar karşısında insanımız çaresiz” dedi.

Asgari ücretlinin ve emeklinin aldığı maaşların kiraları ödemeye dahi yetmediğini belirten Çakırözer, şöyle devam etti:

“Amacı dar gelirli vatandaşımıza sosyal konut yaratmak olan TOKİ bunu bırakmış lüks villalar, gökdelenler yapma peşinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOKİ’den sorumlu Şehircilik Bakanı Murat Kurum söz verdiler, dar gelirliye, şehit yakınına, gaziye, dul, yetim, engelli 100 bin vatandaş 1,5 yıl içinde konut sahibi olacaktı. Hani nerede bu evler? Binlerce vatandaş ev yok kiralarını bile ödemekte zorlanarak 4 yıldır bekliyorlar. Şimdi üstüne bir de soygunla karşı karşıyalar. Şehit yakınının, gazinin, dul ve yetimin, engellinin, emeklinin önüne sözleşme koymuşlar, peşinatlar 9 katına çıkmış, sabit ödeme iptal edilmiş. Vade sayısı 240’tan 180’e düşürülmüş. Bir vurgun da KDV’den; o da yüzde 1’den yüzde 10’a çıkarılmış. Böyle sosyal konut olmaz, bu insanlar bu taksitleri nasıl ödeyecek? Bir çoğu peşinatlarını ödeyemeyecek durumda. Dar gelirli bu ödemeleri nasıl yapacak diye düşünen yok. Sizin yüzünüzden vatandaşın devlete güveni kalmadı. 900 liralık taksidi 10 bin 15 bin lira nasıl çıkardığınızı, çıkın savunun savunabiliyorsanız, savunamazsınız. Madem öyle gelin bu önergemize destek verin.”

Muhalefetin de desteklediği önerge, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.