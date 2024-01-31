İmamoğlu: En iyi Akşener bilir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘engel’ suçlamasına “Bizim bu tarz bir girişimde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler” sözleriyle yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu. (İBB)

İYİ Parti lideri Akşener, bugünkü grup toplantısında yerel seçim için hazırladıkları afişlerin Ankara, İstanbul ve İzmir’deki bilboardlara asılmasının engellendiğini öne sürdü: “Bizi engellemek isteyen Beştepe değil Saraçhane.”

Akşener’in açıklamasına İmamoğlu’ndan yanıt geldi. “Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz bir girişimde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler” diyen İmamoğlu, sorunun firmalardan kaynaklandığını söyledi.

‘Alışığız’

İmamoğlu şöyle devam etti:

“İstanbul’da Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak veya taş atmak böyle bir prim yapacak zannedilir şekle doğru gidiliyor. Hayırlısı. Allah’tan alışığız. Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz. Bize doğru gelirken havada güle dönüşür. Dikkat etsinler, bizim öyle bir endişemiz yok. İnsanlara karşı, demokrasiye karşı sorumluluk hissettik. Bu sorumluluğun dışında da hareket etmedik. Bunu en iyi sayın Akşener bilir.”