Akşam Postası / 26 Şubat 2024

Murat Kurum kendine 4,5 puan yazdı: 3 puan gerideydik, 1,5 puan öne geçtik

AKP’nin İstanbul belediye başkanı adayı Murat Kurum, yarışa 3 puan geriden başladığını ama projeleriyle 1,5 puan öne geçmeyi başardığını savundu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında tansiyon yükseliyor: Icardi de topa girdi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında başlayan gerilim tırmanırken, Mauro Icardi şampiyonluk göndermesinde bulundu.

Kademeli emeklilik bakanlığın gündemi değilmiş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi.

İsveç’in NATO’ya katılımına Macaristan’dan onay

Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç’in NATO’ya katılımını onayladı. Böylece İsveç’in önündeki son engel de kalktı.

Icardi’ye bir maç men: Tahkim Kurulu onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’ye bir maç men ve 19 bin 500 lira para cezası verdi.

Filistin başbakanı istifa etti

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a istifasını sunduğunu açıkladı.

Ramazan pidesi bu yıl 15 lira

Ankara’da ve İstanbul’da Ramazan pidesi 15 liraya satılacak.

Otomobilde reel fiyatlar düştü

Otomobil reel fiyatı, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 8,5 düştü. Ortalama otomobil fiyatıysa 860 bin 443 TL oldu.

Pakistan’da ilk kez bir kadın, eyalet başbakanı seçildi

Pakistan’ın eski başbakanı Navaz Şerif’in kızı Meryem Navaz’ın Pencap eyaleti meclisinde yapılan oylamayı önde tamamlamasıyla ülkede ilk kez bir kadın eyalet başbakanı seçildi.

Antarktika’da Türkiye büyüklüğünde buz eridi

Antarktika’da bu yıl yapılan ölçümlerde, Türkiye büyüklüğünde buz kaybı olduğu tespit edildi.