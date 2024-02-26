Otomobilde reel fiyatlar düştü

Otomobil reel fiyatı, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 8,5 düştü. Ortalama otomobil fiyatıysa 860 bin 443 TL oldu.

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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hazırladığı ‘Otomobil Piyasası Görünümü’ raporu açıklandı.

Satılık otomobil reel fiyatı 2023 Ocak ayına göre yüzde 8,5 düştü. Bir önceki aya göreyse (Aralık 2023) yüzde 6 düştü. Otomobil cari fiyatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 50,9 artarken aralık ayına (2023) kıyasla değişmedi.

Ocak ayında ortalama otomobil fiyatı 860 bin 443 lira oldu. Otomobil talep endeksi aralık ayına kıyasla yüzde 5,6 arttı.

Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 0,8 puan artarak yüzde 17,7 oldu. Bu gösterge detayları incelendiğinde, ilan sayısı azalırken satılan otomobil sayısının arttığı görüldü.

Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel fiyatının yedi aydır düştüğü görülüyor.

Reel fiyat endeksi aralık ayına kıyasla yüzde 6 azalarak 198 olurken reel fiyatlardaki yıllık artış oranı da düştü. Mayısta yüzde 47,9’a ulaşan artış oranı takip eden aylarda sürekli azalarak ocakta yüzde -8,5’e geriledi.

Satılan otomobil sayısı arttı

Otomobil fiyatları ve fiyatlardaki yıllık artış oranı düştü. Ortalama otomobil fiyatı önceki üç aydaki düşüşün ardından ocakta neredeyse değişmemiştir. Aralık’ta 860 bin 480 lira olan ortalama otomobil fiyatı ocakta 860 bin 443 liraya geriledi.

Benzer şekilde otomobil fiyatlarındaki yıllık artış oranı da düştü. Aralıkta yüzde 65,9 olan yıllık artış oranı ocakta yüzde 50,9’a geriledi.

Otomobil talep endeksi kasım ve aralıkta olduğu gibi ocakta da yükseldi. Ocak 2024’te talep endeksi önceki aya kıyasla yüzde 5,6 artarak 98,3 oldu. Ancak, talep endeksi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,6 düşük olduğu ortaya çıktı.

Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya kıyasla 0,8 puan artarak yüze 17,7 oldu. Bu artışın arka planı incelendiğinde satılık otomobil ilan sayısı yüzde 1 azalırken, satılan otomobil sayısıysa yüzde 3,5 arttı.