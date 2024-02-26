Kademeli emeklilik bakanlığın gündemi değilmiş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi.

Vedat Işıkhan. (AA)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP MYK’sının ardından “Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılacak mı?” sorusuna yanıtladı.

AA’nın haberine göre Işıkhan, “Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok” dedi.

Ne olmuştu?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi olanlar emeklilik haklarını kazanmıştı.

Ancak bu tarihten sonra SGK girişi olanlar, bir günle kaçıranlar da dahil olmak üzere, emeklilik için çok uzun yıllar beklemek zorunda.

EYT’den bu nedenle faydalanamayan vatandaşlar yeni bir emeklilik düzenlemesi için hükümete aylardır çağrıda bulunurken, kademeli emeklilik düzenlemesi gündeme gelmişti.