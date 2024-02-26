Icardi’ye bir maç men: Tahkim Kurulu onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’ye bir maç men ve 19 bin 500 lira para cezası verdi.

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18 Şubat’ta oynanan Ankaragücü-Galatasaray maçında Icardi’nin rakip taraftara dönüp cinsel organını tuttuğuna dair görüntüler yayılmıştı. Kamuoyunda görüntülerin gerçek olup olmadığına yönelik tartışma yaşanmıştı.

Icardi’yle ilgili karar bugün açıklandı.

TFF’nin sitesinde yer alan PFDK kararına göre Icardi’ye ‘rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti’ nedeniyle bir resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 lira para cezası verildi.

Kararda şunlar dendi: “Galatasaray AŞ sporcusu Mauro Emanuel Icardi’nin 18 Şubat 2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Galatasaray AŞ Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle bir resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

12’nci maddede “Fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır” ifadesi yer alıyor.

Galatasaray, Tahkim Kurulu’na itirazda bulundu.

Ancak Tahkim Kurulu, Icardi’nin cezasını onadı.