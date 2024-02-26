Antarktika’da Türkiye büyüklüğünde buz eridi

Antarktika’da bu yıl yapılan ölçümlerde, Türkiye büyüklüğünde buz kaybı olduğu tespit edildi.

Fotoğraf: Canva

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü’ndeki bilim insanları Antartika’da buzlarla ilgili son üç yıllık verilerin değerlendirdiği bir rapor hazırladı.

Türkiye’nin bilimsel araştırma kampının bulunduğu Horseshoe Adası’nda yer alan sabit GNSS istasyonlarıyla atmosferik su buharı, deniz, buz ve kar seviyeleri gibi önemli parametrelerin takibi yapıldı. Bilim insanları, özellikle su buharı miktarındaki değişimlerin küresel iklim değişikliği nedeniyle arttığını belirledi.

Aynı zamanda İHA ve uydu tabanlı ölçme yöntemleri kullanılarak kar/buzul alanlarda önemli miktarda erime olduğu gözlemlendi.

İHA görüntüleme yöntemiyle kar ve buzul alanların izlendiği projenin ilk sonuçlarına göre 2022 ve 2023 yılları arasında yaklaşık 100 metrekarelik kar ve buzul alanlarında ortalama 7 metreküplük azalma oldu.

Alansal bazda da benzer şekilde yaklaşık yüzde 11’lik bir kayıp olduğu, sadece bir yıl içerisinde kar ve buzul alanlarda önemli erimeler meydana geldiği tespit edildi. Bu erimelerin sonucunda çeşitli buzul yarıkları ve su birikintileri oluştu.

Bilim insanları, buzulların bu hızla erimeye devam etmesiyle atmosfere daha fazla su buharı salınacağını ve sera gazı konsantrasyonlarının artacağını söyledi. Bu da küresel iklim değişiminin hızlanmasının kaçınılmaz olacağı anlamına geliyor.

Küresel iklim değişikliğinin hızlı artışının devam etmesiyse tatlı su kaynağı olan buzulların eriyip denize karışarak yok olması demek.

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy araştırmayla ilgili şunları dedi:

* Aslında bu konu haberlere de çok sık yansıyor, çok büyük buz kütlelerinin karadan saparak okyanusa entegre olduğu haberlerini duyuyoruz. 68 güney enleminde de tabii ki bizim buzul alanlarımız mevcut. Buzul alanlarımızın her sene ekipmanlarımızla, dronla yaptığımız çekimlerinde, aynı zamanda da kurduğumuz GNSS istasyonlarıyla buzuldaki çekilmeleri ve farklılıkları yıl bazında tespit edebiliyoruz.

* Değişimlerin beraberinde ciddi miktarlarda buzul kayıpları mevcut. Son üç senede ölçtüğümüz miktarları eğer biz tüm Antarktika’ya orantılayacak olursak, sadece bu üç yılda kaybettiğimiz miktarın tüm Antarktika’da kaybolduğunu düşünürsek bir “Türkiye büyüklüğünde buz kaybı son üç sene içerisinde gerçekleşti” diyebiliriz.