Ertelemekten çekinmeyin!

Uyku uzmanlarına göre sabahları alarmı ertelemek çok da kötü bir fikir değil.

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Sabahları çalan alarmı durmadan ertelediğinizde bundan zevk alıyor ama diğer yandan içten içe kendinizi suçlu mu hissediyorsunuz?

Endişelenmeyin! TikTok’ta uyku hakkında bilgiler veren uzman Dr. Dustin Portela, alarmı ertelemenin aslında kötü bir fikir olmadığını söylüyor.

Bu konudaki son araştırmalarını anlatan Dr. Portela, alarmı erteleyip biraz daha uyumanın uyku kalitenizi kötüleştirmeyeceğini ya da kalktığınızda kendinizi daha yorgun hissetmeyeceğinizi söyledi. Uzmana göre tam tersine alarmı ertelemek ilk etapta uyuşuk bir şekilde uyanmanıza engel olabilir.

Daha iyi uyanmanıza yardımcı olabilir

Uyku Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan makalede ‘aralıklı sabah alarmları’nın insanlar için kötü olup olmadığına odaklanıldı. Araştırmanın baş yazarı Tina Sundelin, NBC News’e verdiği söyleşide, “Sabahları 30 dakika ertelemek sizi daha yorgun hale getirmez veya uyku kalitenizi bozup derin bir uykudan uyanma olasılığınızı artırmaz. Hatta erteleyenler için daha iyi uyanmaya yarayabilir” dedi.

Yani alarmınızı ertelemeniz sorun yaratmak yerine tam tersine daha dinç uyanmanız için size biraz zaman bile yaratıyor olabilir. Ancak gecikmemek ve kendinizi de ertelemenin keyfinden alı koymamak adına, alarmınızı bir yarım saat erkene kurmak işinize yarayabilir.