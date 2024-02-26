Kansere karşı beslenme kuralları

Kanser önleyici diyet, kanser riskinizi azaltmak için kullanabileceğiniz önemli bir strateji. Bu kuralları hayatınıza dahil ederek kansere karşı koruma sağlayabilirsiniz.

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Amerikan Kanser Derneği, kanser riskini azaltmak için her gün en az üç kase sebze ve iki kase meyve (toplamda yaklaşık beş porsiyon) tüketilmesini tavsiye ediyor.

30 yıl boyunca 100 bin kişiyi takip eden bir çalışma, bu öneriyi destekliyor ve kanserden, ayrıca kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıklarından ölme riskini azalttığını ortaya koyuyor. Ayrıca araştırmacılar, bazı gıdaların kanser karşıtı beslenmenin önemli bir parçası olabileceğini de belirtiyor.

İşte kanser karşıtı beslenme kuralları:

Bol miktarda meyve ve sebze yiyin

Meyve ve sebzeler bazı kanser türlerinin riskini azalttığı düşünülen vitamin ve besinlerle dolu. Daha fazla bitki bazlı gıda tüketmek aynı zamanda şeker oranı yüksek gıdalara da çok az yer bırakır. İşlenmiş veya şekerli gıdalar yerine atıştırmalık olarak meyve ve sebze yiyin. Akdeniz diyeti, çoğunlukla meyve ve sebzeler, tam tahıllar, baklagiller ve kuruyemişler gibi bitki bazlı gıdalara odaklanıyor. Akdeniz diyetini uygulayan kişiler, kırmızı et yerine balık, tereyağı yerine zeytinyağı gibi yiyecekleri tercih ediyor.

Gün boyunca yeşil çay yudumlayın

Yeşil çay güçlü bir antioksidan, bu yüzden kanser karşıtı beslenmenin önemli bir parçası olabilir. Yeşil çay, karaciğer, meme, pankreas, akciğer, yemek borusu ve cilt kanserinin önlenmesinde yardımcı olabilir. Araştırmacılar, yeşil çayda bulunan toksik olmayan bir kimyasal olan epigallokateşin-3 galatın, ürokinaza (kanser büyümesi için çok önemli bir enzim) karşı etki ettiğini bildirmekte. Bir fincan yeşil çay, bu anti-tümör bileşeninin 100 ila 200 miligramını içerir.

Daha fazla domates yiyin

Araştırmalar, domateste bulunan antioksidan likopenin beta-karoten, alfa-karoten ve E vitaminden daha güçlü olabileceğini doğrulamaktadır. Likopen, prostat ve akciğer kanseri gibi belirli kanserlere karşı korumayla ilişkili, kanserle savaşan bir besin. Domatesi pişirdiğinizden de emin olun, çünkü bu yöntem likopeni serbest bırakır ve vücudunuz için kullanılabilir hale getirir.

Zeytinyağı kullanın

Akdeniz ülkelerinde bu tekli doymamış yağ hem yemek pişirmede hem de salata yağında yaygın olarak kullanılır ve kanserle mücadele eden bir gıda olabilir. Akdeniz ülkelerinde meme kanseri oranları ABD’ye göre yüzde 50 daha düşük.

Üzüm atıştırın

Üzüm atıştırın. Kırmızı üzümün süper antioksidan aktivinle dolu çekirdekleri var. Kırmızı şarapta ve kırmızı üzüm suyunda da bulunan bu kimyasal, belirli kanser türlerine, kalp hastalığına ve diğer kronik dejeneratif hastalıklara karşı önemli bir koruma sağlayabilir.

Sarımsak ve soğanı bol miktarda kullanın

Araştırmalar, sarımsak ve soğanın, genellikle kolon, karaciğer ve göğüs olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerini hedef alan güçlü kanserojenler olan nitrozaminlerin oluşumunu engelleyebildiğini gösteriyor. Aslında sarımsak veya soğan ne kadar keskinse, kanseri önleyen kimyasal olarak aktif kükürt bileşikleri de o kadar fazla olur.

Balık yiyin

Somon, ton balığı ve ringa balığı gibi yağlı balıklar, prostat kanseri riskinin azalmasıyla bağlantılı bir tür yağ asidi olan omega-3 yağ asitlerini içerir. Şu anda balık yemiyorsanız, onu kanser karşıtı diyetinize eklemeyi düşünebilirsiniz. Diyetinize omega-3 eklemenin bir başka yolu da keten tohumu yemektir.