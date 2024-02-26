Murat Kurum kendine 4,5 puan yazdı: 3 puan gerideydik, 1,5 puan öne geçtik

AKP’nin İstanbul belediye başkanı adayı Murat Kurum, yarışa 3 puan geriden başladığını ama projeleriyle 1,5 puan öne geçmeyi başardığını savundu.

Murat Kurum. (Habertürk TV)

Kurum, Habertürk TV’nin canlı yayınında konuştu.

* Gençler geleceğe daha güvenle bakmak istiyor.

* İBB başkanı (Ekrem İmamoğlu) her zamanki gibi törene davet edildim mi, edilmedim mi peşinde.

* İstanbulluların geneline sorsanız. Sorunların birincisi trafik sorunu. Artık bir çile haline gelmiş. İnsanlar gerçekten metrobüs kuyruklarında 3’üncü Dünya ülkesinde olmayan görüntüleri görmekten bıkmış, usanmış.

* Deprem riski yaşıyorlar.

* Sosyal yardımlarda adaletsizlikten şikayetçiler.

Anket açıklaması

* Aday olduktan sonra anket yaptım. 2,5-3 puan gerideydik. Projelerimizi açıkladık. Biz öne geçtik. Bugün 1-1,5 puan öndeyiz. Bunların hazmedemediği konular bu zaten. Telaşları bundan. Murat Kurum öne geçer. Siz bu insanların sorunlarına yüzünüzü dönerseniz, insanlar da size cevabı verir. Bunu gördükleri için “Acaba ne yapsak” telaşı içindeler.

Mal varlığı

*Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok. Ankara’da evimiz var. İstanbul’da evimiz var. Bir tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Biraz borcumuz var. Ev aldığımız için o eve borcumuz var. İki yıl daha borç ödeyeceğiz.