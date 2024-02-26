Galatasaray ile Fenerbahçe arasında tansiyon yükseliyor: Icardi de topa girdi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında başlayan gerilim tırmanırken, Mauro Icardi şampiyonluk göndermesinde bulundu.

Fotoğraf: Instagram

18 Şubat’ta oynanan Ankaragücü-Galatasaray maçında Icardi’nin rakip taraftara dönüp cinsel organını tuttuğuna dair görüntüler yayılmıştı.

TFF’nin sitesinde yer alan PFDK kararına göre Icardi’ye ‘rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti’ nedeniyle bir resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 lira para cezası verildi.

Fenerbahçe X hesabından Icardi ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin içinde olduğu bir fotoğrafı ekleyerek karara şu sözlerle tepki göstermişti:

“Rakip tribünlere yapılan utanmaz harekete verilen bir maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…”

Arjantinli oyuncu, aynı fotoğrafı şu şampiyonluk göndermesi sözlerle Instagram hesabından paylaştı:

“Şampiyonluk için 10 yıldır bekliyorsunuz. İşte şampiyonluk fotoğrafı.”