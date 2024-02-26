İsveç’in NATO’ya katılımına Macaristan’dan onay

Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç’in NATO’ya katılımını onayladı. Böylece İsveç’in önündeki son engel de kalktı.

Macaristan Ulusal Meclisi’nde düzenlenen oturumda, İsveç’in NATO’ya üyeliği oylandı.

AA’nın haberine göre İsveç’in NATO’ya üyeliği için 188 milletvekili “Evet” oyu kullanırken, altı milletvekiliyse “Hayır” oyu verdi.

Böylece Macar Meclisi, İsveç’in NATO üyeliğini onaylamış oldu.

İsveç yönetimi, Macaristan’ın onayıyla NATO’ya üye bütün ülkelerin onayını almış oldu.

İsveç uzun süre Türkiye ve Macaristan’dan onay bekliyordu. Türkiye de önceki ay kararı onaylamıştı.