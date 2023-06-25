Akşam Postası / 25 Haziran 2023

DEVA Partisi, ortak grubu ‘sürdürülebilir’ bulmadı

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’yle TBMM’de kurulacak ortak grupta ‘sürdürülebilir olmadığı‘ için yer almayacağını açıkladı.

ABD: Rusya Kiev’i ele geçirmek isterken Moskova’yı korumak zorunda kaldı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ele geçirmeye çalışan Rusya’nın, Moskova’yı korumak zorunda kaldığına dikkat çekti.

Baskılara rağmen Onur Yürüyüşü: 40 kişiye gözaltı

21’inci Onur Yürüyüşü İstanbul Şişli’de yapıldı. Yürüyüşü engellemek isteyen polis yaklaşık 40 kişiyi gözaltına aldı.

MB’den bankacılığa yönelik ilk ‘sadeleştirme’ adımı

Merkez Bankası, bankalar için uygulanan menkul kıymet tesis düzenlemesini gevşetti. Bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı yükümlülüğü yüzde 60’dan yüzde 57’ye indirildi. Yükümlülüğünü yerine getiremeyen bankalara için menkul kıymet tesisi oranı yüzde 10’dan yüzde 5’e çekildi.

Dünya, ‘Turkey’den vazgeçememiş

İktidarın geçen yıl uluslararası arenada ‘Turkey’ yerine ‘Türkiye’ isminin kullanılması talebi birçok ülkede karşılık görmedi. Bunlar arasında ABD, Rusya, Katar gibi ülkeler var.

Wagner’in kurucusu ve askerleri, kamplarına dönüyor

Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, savaşçılar ile birlikte Rusya’nın Rostov-Na-Donu kentinden ayrıldı. Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Wagner konvoyu Rostov’dan çıktı ve saha kamplarına doğru yöneldi” dedi.

Elon Musk’a yanıt veren Belarus, erkeklere yatağı gösterdi

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Twitter’ın CEO’su Elon Musk’ın Wagner grubunun isyanıyla başlayan süreci takip edenler için yaptığı paylaşıma yanıt verdi.