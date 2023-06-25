İHD, TTB ve TİHV: Sistematik işkence varlığını koruyor

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) İnsan Hakları Kolu, 26 Haziran İşkence Görenlerle Dayanışma Günü dolayısıyla ortak açıklama yayımladı. Açıklamada işkencenin sistematik bir devlet pratiği olarak varlığını koruduğu kaydedildi.

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İşkenceyi önleme yükümlülüğünün devletlere ait olduğu vurgulanan açıklamada işkenceyi ortadan kaldırmak için bir an önce cezasızlık politikalarına son verilmesi istendi.

Açıklamada sıralanan talepler şöyle: