Elon Musk’a yanıt veren Belarus, erkeklere yatağı gösterdi

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Twitter’ın CEO’su Elon Musk’ın Wagner grubunun isyanıyla başlayan süreci takip edenler için yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Fotoğraf: Reuters

Musk dün Twitter hesabında Rusya’da yaşananlara dair esprili bir görsel paylaştı. Paylaşımda “Kızlar nasıl uyur” kısmının altında yatağında rahat bir uyku çeken kadın görseli, “Erkekler nasıl uyur” kısmının altında da gözleri kanlanmış bir çizim yer aldı. Erkekler kısmında “Uyumuyorlar” notunun düşüldüğü paylaşımda “Wagner darbesine ilişkin durumu takip ediyorlar” ifadesi yer aldı.

Bu paylaşıma Wagner lideri Yevgeniy Prigojin’le görüşüp askerlerin Rusya topraklarında ilerlemesini durdurması için arabuluculuk yapan Belarus’tan yanıt geldi.

Musk’ın paylaşımını alıntılayan Belarus Dışişleri Bakanlığı, şunları yazdı: “Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko sayesinde artık erkekler de biraz uyuyabilir.”

Wagner’in Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner’e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna’yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), ‘silahlı isyan’ suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in isyanını ‘vatana ihanet’olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova’ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimiyse ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Prigojin’in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya’da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin’e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, “Prigojin, Belarus’a gidecek” demişti.

. Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Wagner konvoyu Rostov’dan çıktı ve saha kamplarına doğru yöneldi” demişti.