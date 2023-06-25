İzmir’deki Onur Yürüyüşü’ne müdahale: Çok sayıda gözaltı

11’inci İzmir LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne müdahale eden polis, onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Fotoğraf: Eda Aktaş/Evrensel

Her yıl tüm dünyada haziran, LGBTİ+ Onur Ayı olarak kutlanırken son haftada Onur Yürüyüşü düzenleniyor.

Türkiye’deyse birçok il ve ilçede Onur Yürüyüşleri hedef gösterilirken etkinlikler valiliklerce engelleniyor.

İstanbul’daki yürüyüşte en az 40 kişi gözaltına alınmıştı.

İzmir Valiliği de Onur Haftası kapsamında İzmir’de düzenlenecek etkinlikleri, ‘genel ahlakı koruma’ gerekçesiyle yasaklamıştı.

Evrensel’de yer alan habere göre yürüyüşe katılmak için Alsancak Eski Leman Kültür Merkezi önünde toplanmaya başlayan kitleyi polis ablukaya aldı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca eyleme katılmak isteyenleri gruplar halinde ablukaya alan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İzmir’deki #OnurYürüyüşü’nde en az 47 gözaltı var. Çoğu ters kelepçe ile gözaltına alındı. pic.twitter.com/Q8W5hj3nNa — Ka (@kazimkizil) June 25, 2023

Ters kelepçeyle ve dövülerek gözaltına alınananlar “Vardık varız var olacağız”, “Lubunya’ya değil katillere barikat”, “Susma haykır eşcinseller vardır” sloganları attı.

11. İzmir LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde lubunyalar işkenceyle, ters kelepçelerle gözaltına alındı. Havasız gözaltı aracında nefes almamıza dahi izin verilmiyor. #izmironur pic.twitter.com/bMfIfqrIfO — Direnişin Renkleri (@DirenisinR) June 25, 2023

Avukatlardan edinilen bilgiye göre, İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gamze Şimşek ve dört avukatla birlikte 40’ın üzerinde gözaltı var.