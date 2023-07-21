Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 21 Temmuz 2023

İmamoğlu, düşüncelerini ‘bir-iki hafta’ya açıklayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘değişim arayışı’yla ilgili düşüncelerini bir-iki hafta içinde toplumla paylaşacağını belirtti.

Bloomberg uzmanı anlattı: Şimşek ve Erkan ne yapmak istiyor?

‘Barbie’ ve ‘Oppenheimer’ vizyonda

Sinema salonlarında bu hafta dokuz film vizyonda. Christopher Nolan imzalı bilim kurgu filmi ‘Oppenheimer’ ve Margot Robbie ve Ryan Gosling’li ‘Barbie’ beyazperdede.


Erdoğan ev sahiplerini hedef aldı: Kira düzenlemesi yolda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüksek kiralara karşı yeni bir düzenlemenin sinyalini verdi. Boş duran evler için ilave vergi ve fahiş fiyat artışlarına ceza gelebileceğini söyledi.

Kaftancıoğlu suçlamayı reddeti: İmamoğlu’na yakın tek isim Düzgün mü?

‘Ömrümü Erdoğan’a verin’ diyen AKP’li zamlara isyan etti

Kürsüye çıkıp “Rabbim, lütfen benim ömrümü ona ver. Ömrüm size annemin ak sütü gibi helal olsun cumhurbaşkanım” diyen ve bu sözleriyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ağlatan Bolu Belediye Meclisi üyesi AKP’li Hacer Çınar, zamlara isyan etti.

Otomobilde ‘ikinci el’ düzenlemesi işe yaramış

Sicilya açıklarında 5,3 ton kokain yakalandı: Geminin son durağı Türkiye

İtalyan polisi, Sicilya adası açıklarında bir ticari gemiden balıkçı teknesine uyuşturucu nakli sırasında 5,3 ton kokain ele geçirdiğini duyurdu.

Boğaziçi’nde yine yurt krizi: Depremzedeler bile açıkta

Gelecek Partisi sözcüsü: İyi ki kazanamamışız

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la ‘gizli protokol’ imzaladığını doğrulaması üzerine Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, “Altılı masayı Soylu’dan kaçarken Özdağ’a tutulmak için kurmadık, iyi ki kazanamamışız” dedi.

SON HABERLER

Akşam Postası / 21 Temmuz 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.