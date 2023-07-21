Sicilya açıklarında 5,3 ton kokain yakalandı: Geminin son durağı Türkiye

İtalyan polisi, Sicilya adası açıklarında bir ticari gemiden balıkçı teknesine uyuşturucu nakli sırasında 5,3 ton kokain ele geçirdiğini duyurdu.

Polis, Palau Cumhuriyeti bandıralı ticari geminin, yükünü boşalttıktan sonraki varış noktasının Türkiye olduğunu tespit etti.

Fotoğraf: AA (Temsili)

İtalyan polisi, salı Sicilya adası açıklarında durdurduğu balıkçı teknesinde 5,3 ton kokain ele geçirdi. Beş kişinin gözaltına alındığı operasyonda yakalanan kokain, bugüne kadar ülke sınırlarında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar.

Polis, kokainin İtalya iç pazarı için taşındığını ve toplam piyasa değerinin 850 milyon avroyu aştığını belirtti.

Yükü bırakıp Türkiye’ye gelecekti

Kokaini balıkçı teknesine nakleden ticari geminin kalkış ve varış limanları açıklanmadı. Ama BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın sorusunu yanıtlayan bir yetkili, geminin nihai varış noktasının Türkiye olarak göründüğünü kaydetti.

Yetkili, ‘Plutus’ adlı geminin Güney Amerika’dan, muhtemelen Venezuela ya da Trinidad’dan denize açıldığını da ekledi.

Geminin 15 kişilik mürettebatı arasında Türk, Azeri ve Ukrayna uyruklu kişilerin olduğu açıklandı.

Balıkçı teknesinde gözaltına alınanlardan ikisinin Tunus vatandaşı, diğerlerininse İtalya, Fransa ve Arnavutluk uyruklu oldukları belirtildi.