Varış noktası Türkiye: Peru 2,3 ton uyuşturucu ele geçirdi

Peru’da yetkililer, seramik fayansların arasında gizlenmiş ve varış yeri Türkiye olan 2,3 ton kokainin ele geçirildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın haberine göre Perulu yetkililer, kokainin ülkenin en büyük limanı olan El Callao’da ele geçirildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili El Callao polis müdürü Luis Angel Bolanos, “Daha önce Belçika, Hollanda, İspanya ve Fransa limanlarına giden ve uyuşturucuyla dolu olan gemileri yakalamıştık. Ancak bu Peru limanlarından varış noktası Türkiye olan ilk olay” dedi.

En az 20 milyon dolar (382 milyon TL) değerinde olduğu belirtilen kokain, seramik görüntüsü verilmek için konteynerdeki tahta kutuların içine gizlenmiş.