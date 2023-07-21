Otomobilde ‘ikinci el’ düzenlemesi işe yaramış

Ticaret Bakanlığı, sıfır otomobil fiyatından daha pahalıya satılığa çıkarılan araç sayısının yüzde 75 düştüğünü açıkladı.

Ay başında getirilen düzenlemeyle ikinci el araçların sıfır fiyatından yükseğe ilana çıkması yasaklanmıştı.

Fotoğraf: AA

Türkiye, dünyada otomobil vergisinin en yüksek olduğu ülke konumunda. Yüksek ÖTV oranları nedeniyle birçok modelde fiyatın yarıdan fazlasını vergi oluşturuyor. Otomobilin Türkiye’de ulaşılabilir olmasını zorlaştıran bir diğer neden de döviz kurundaki yükseliş. Bunun haricinde otomobillerde zam furyası devam ediyor.

Bakanlıksa fiyat artışlarını durdurmak için bazı müdahalelerde bulunuyor.

Bu ayın başında getirilen düzenlemeyle artık ikinci el araçlar sıfır fiyatından yükseğe satılamayacak.

Bakanlık, şimdi de söz konusu düzenlemenin sonuçlarını paylaştı.

Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, düzenleme öncesinde ilan sayfalarında düzenlemeye aykırı 20 binin üzerindeydi. Bu sayı 15 Temmuz’da 7 binin civarına düştü. Son araştırmalara göreyse bu sayı şu an 5 binin altında. Yani yaklaşık yüzde 75’lik bir düşüş söz konusu.

Otomotiv İlan Kısıtlamasına İlişkin Basın Açıklaması



(21.07.2023) pic.twitter.com/A7oy5SQlNU — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) July 21, 2023

Düzenlemeye aykırı ilanların 300 bin liraya varan cezası bulunuyor. Bakanlık aynı açıklamasında cezaların tebliğ edilmeye başladığını dile getirdi.

Müşteriler, sıfır otomobillere gelen zamlar ve sıfır otomobile ulaşımının zorlaşmasından ötürü sıfır otomobilin biraz üzerinde bir fiyatla ikinci ele yöneliyordu.