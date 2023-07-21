İmamoğlu, düşüncelerini ‘bir-iki hafta’ya açıklayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘değişim arayışı’yla ilgili düşüncelerini bir-iki hafta içinde toplumla paylaşacağını belirtti.

Görsel: Youtube

CHP’deki ‘değişim’ tartışmalarının en güçlü ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li üst düzey isimlerin düzenlediği çevrimiçi toplantının bir kısmının kaydı Youtube’a sızdırılmıştı.

Toplantıda İmamoğlu, Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın, Özgür Özel gibi isimler yer alıyor.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak gibi parti yönetimi toplantıyı ‘etik’ bulmazken toplantıya katılanlar bunun normal bir toplantı olduğunu dile getiriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dünkü Habertürk yayınında toplantıyı ‘normal bulmadığını’ belirtmişti.

İmamoğlu, gündeme ilişkin Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı.

Düşüncelerini bir-iki hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşacağını söyleyen İmamoğlu şöyle konuştu:

*Biz yanlış bir şey yapmadık. Partiyle ilgili şeyi partililerle konuşuyoruz. Benim belki bu süreçteki 200’üncü toplantım, belki 250’nci. Bilmiyorum sayısını. Milletvekilleri, PM üyeleri… Bu heyetle yaptığımız görüşme tek bir takım olarak değerlendirilmemeli. Çok insanla görüştüm. Hâlâ görüşüyorum. Bugün de görüşeceğiz. Partinin meselelerini partideki insanlarla konuşuruz. Bunun ayıbı yok. Şeffaflıktır bu aslında. Ama dışarıda konuşmuyoruz.

‘Bir-iki hafta içerisinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım’

*(‘Darbe‘ sözlerine ilişkin) Yok canım. Herkesin sorumlulukları var. Ben genel başkanla da dört kez görüşmüşüm. İki kez telefonla konuşmuşum. Yazışmalarımız var. Genel başkanla konuşuyorum bu mevzuları. Genel başkanla konuşan bir insanım ben, başından beri arayışı olan bir insanım. Ayıp yani.

*(‘Bu görüntü değişim arayışınızı hızlandırır mı’ sorusu üzerine) Zaten sürecin sonuna evrildi mesele. Bu videoya gerek kalmaksızın bir iki hafta içerisinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım. Elbette ki farklı insanların fikirleriyle olgunlaşıyor.