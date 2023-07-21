‘Barbie’ ve ‘Oppenheimer’ vizyonda

Sinema salonlarında bu hafta dokuz film vizyonda. Christopher Nolan imzalı bilim kurgu filmi ‘Oppenheimer’ ve Margot Robbie ve Ryan Gosling’li ‘Barbie’ beyazperdede.

Barbie ve Ken’in Barbieland’deki masal dünyasından gerçek dünyaya uzanış hikayesi mi, yoksa tarihin akışını değiştiren atom bombasının yapılış hikayesi mi? Komediden drama, bilim kurgudan animasyon ve korkuya uzanan haftanın filmleri şöyle:

Barbie

Greta Gerwig’in yönetmenliğini yaptığı film, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan ve ‘mükemmel kadın’ imajına uzak olduğunu düşünen bir kadının uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla yolculuğa çıkışını anlatıyor.

Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.

Oppenheimer

Memento, Inception, Batman gibi iddialı filmlerin yönetmeni Christopher Nolan, bu kez tarihin akışını değiştiren atom bombasının yapılış hikayesini anlatıyor.

Cillian Murphy, Emily Blunt ve Matt Damon’un başrollerini paylaştığı filmde ABD’li fizikçi Julius Robert Oppenheimer’ın hayatına odaklanılıyor. Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor. New Mexico’daki Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’nda, Oppenheimer ve ekibi uzun çalışmaların ardından bir nükleer silah geliştirirler. Ama ölümcül icadının Hiroşima ve Nagazaki’de kullanılacak olması, Oppenheimer’ın kendisini projeden uzaklaştırmasına neden olur ve ABD tarafından hedef haline gelir.

Uyanış

Haftanın bir diğer bilim kurgu filmi Uyanış ise her şey için çok geç olmadan hastasının sorununu çözmeye çalışan bir doktorun hikayesini konu ediniyor. Adam Sigal’ın yönetmenliğini yaptığı filmde Thomas Mann, Rosa Salazar ve John Malkovich oynuyor.

Paris Hatıraları

Alice Winocour’un Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yapan Paris Hatıraları, yönetmenin erkek kardeşinin de mağduru olduğu 2015 Bataclan saldırılarını odağına alıyor:

Bir sonbahar akşamı Paris’te bir restorana giden Mia, teröristlerin saldırısına maruz kalır. Olayın ardından üç ay geçmesine rağmen Mia, yaşadığı travmanın etkisinden çıkamaz. Olaya dair sadece bölük pörçük şeyler hatırlayan Mia, artık normal yaşantısına geri dönmek ister. Bu amaçla Mia, yaşanan olayı ve mağdurları araştırıp, anılarını birleştirmeye çalışır.

Teftiş

Elegance Bratton’un yönetmenliğinde çekilen Teftiş, annesi tarafından reddedildikten sonra deniz piyadelerine katılmaya karar veren siyah bir gencin hikayesini anlatıyor.

Haftanın animasyonları

Animasyon tutkunlarının beğenisine aday olan ‘Prenses ve Dracula’, yeraltı büyücüsü tarafından alınmakla tehdit edilen Ölümsüz Drybone’nun mücadelesini beyazperdeye yansıtacak.

Grigoriy Vozhakin tarafından çekilen Rusya yapımı ‘Zıpır Dedektif ve Altın Arı Kovanı‘ haftanın bir diğer anime filmi olacak.

Haftanın korku filmleri

‘Resident Evil’ serisinin yeni filmi ‘Resident Evil: Death Island‘, Biyoterörizm Güvenlik Değerlendirmesi İttifakı ajanı Chris Redfield ve ekibinin açıklanamayan bir enfeksiyon salgınını araştırırken başlarından geçen olaylar etrafında dönüyor.

Metin Kuru’nun yönetmenliğini yaptığı yerli korku filmi ‘Mühr-ü Musallat 2: Yasak Düğün‘, kendisine yapılan uyarıları dikkate almaya bir kadının yaşadıklarını odağına alıyor.