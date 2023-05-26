Barbie filminden ilk uzun fragman

Başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling’in paylaştığı, Greta Gerwig imzalı ‘Barbie’ filminden son fragman yayınlandı. Film, 21 Temmuz’da sinemalarda.

Margot Robbie’yi ‘Barbie’, Ryan Gosling’i ‘Ken’ rolünde izleyeceğimiz filmin senaryosunda Gerwig ile beraber, Frances Ha ve Marriage Story gibi filmlerin yaratıcısı Noah Baumbach’ın da imzası var.

21 Temmuz’da beyazperdede izleyiciyle buluşmaya hazırlanan filmden yayınlanan ilk uzun fragman, filmin konusuna detaylı bir şekilde bakış atmamızı sağlıyor.

Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın mükemmel kadın imajına uzak olduğunu fark eden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır.

Barbie, uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.