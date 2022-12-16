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Yaramazlara biraz batar!

Barbie filminden ilk fragman yayımlandı

Başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling’in paylaştığı, Greta Gerwig imzalı ‘Barbie’ filminden ilk fragman yayımlandı.

Margot Robbie’yi ‘Barbie’, Ryan Gosling’i ‘Ken’ rolünde izleyeceğimiz filmin senaryosunda Gerwig ile beraber, Frances Ha ve Marriage Story gibi filmlerin yaratıcısı Noah Baumbach’ın da imzası var.


21 Temmuz 2023’ü vizyon tarihi olarak belirleyen Barbie’nin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ise şu şekilde: America Ferrera, Simu Liu, Issa Rae, Michael Cera, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Will Ferrell, Kingsley Ben-Adir, Emerald Fennell, Hari Nef, Rhea Perlman, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Ritu Arya, Ncuti Gatwa, Connor Swindells ve Jamie Demetriou.

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