Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 21 Ağustos 2021

Boğaziçi ve Marmara rektörlüklerine atama

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

Boğaziçili akademisyenlerden Naci İnci atamasına tepki: Karardan geri dönülmeli

Vali: Heybeliada’daki yangın kontrol altında

Fotoğraf: AA

İstanbul Heybeliada’da çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.


Bitlis’te yıkım başladı: Mahkeme, cumhurbaşkanı kararını durduramadı

Dünya genelinde uygulanan aşı 5 milyar doza dayandı

Dünya genelinde Covid-19 karşı uygulanan aşı, 4 milyar 910 milyon dozu geçti.

NYT: ABD, BioNTech’e tam onay verecek

Araştırma: Hangi besin ömrünüzden kaç dakika çalıyor, hangileri uzatıyor


TikTok videosu çekmek için çıktığı çatıdan düşerek öldü

İstanbul Esenyurt’ta sosyal medya platformu TikTok’a video çekmek için çatışa çıkan 23 yaşındaki Kübra Doğan, çatıda bulunan plastik panelin çökmesiyle yaklaşık 50 metreden aşağı düşerek yaşamını yitirdi.


Halk kahramanı ‘Daire 16’ konuştu: Hiç kimse Köpük’ü barınağa gönderemez

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, sokak köpeğinin apartman yönetimince barınağa gönderilmek istenmesine tepki gösteren Özay Kaya’nın sosyal medyada paylaşılan görüntüsü yoğun ilgi gördü. ( Süleyman Coşkun Bozyel – Anadolu Ajansı )

Sosyal medyada dolaşıma giren ve ‘daire 16’ etiketiyle gündem olan videoda kimseye zararı olmayan sokak köpeğini gelip alması için belediyeyi arayanlara isyan eden adam kahraman ilan edildi.

Alçı-Ceyhan tartışması sürüyor: ‘Profesörler de bazen ergen gibi davranabilir’

Açık öğretim sınavlarına giremeyen öğrencilere yeni sınav hakkı

Milli Eğitim Bakanı Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına giremeyen öğrencilerin 27-29 Ağustos’ta düzenlenecek çevrim içi sınava katılabileceğini duyurdu.

SON HABERLER

Tiyatroya adanmış bir yaşamın belgeseli: Genco

‘Politik tiyatro’ denince akla gelen isim Genco Erkal’ın sanat yaşamını anlatan belgesel ‘Tiyatroya adanmış bir yaşam Genco’ sadece usta sanatçıyı anlatmakla sınırlı kalmıyor. Türk tiyatrosu ve Türkiye’nin 60 yıllık yakın siyaset tarihine ışık tutuyor.

Çocuklar için eğitim

Birbirine benzeyen zihinler yaratmanın en üzücü kısmı, farklı olan çocukların özgüven yıkımı ile karşılaşmak oluyor. Farklı olabilmenin, farklı durabilmenin, farklı bir yaşam tarzı veya hobiyi savunabilmenin imkanı yok çocuklar için. Ters açıdan bakarsan da, ne kadar benzeşiyorsan o kadar kolay yöneticiye.

Karakolda ölüm: Komiser yardımcısı tutuklandı; aile ‘Yetmez’ dedi

Birol Yıldırım adlı özel güvenlik amirinin 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece İstanbul’un Esenyurt karakolundaki ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında komiser yardımcısı İsmail Alperen S. tutuklandı. Yıldırım ailesi ise avukatları aracılığıyla savcılıktan suça karışan bütün polislerin tutuklanmasını talep ediyor. 