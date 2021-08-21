Akşam Postası / 21 Ağustos 2021

Boğaziçi ve Marmara rektörlüklerine atama
Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.
Boğaziçili akademisyenlerden Naci İnci atamasına tepki: Karardan geri dönülmeli
Vali: Heybeliada’daki yangın kontrol altında
İstanbul Heybeliada’da çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.
Dünya genelinde uygulanan aşı 5 milyar doza dayandı
Dünya genelinde Covid-19 karşı uygulanan aşı, 4 milyar 910 milyon dozu geçti.
NYT: ABD, BioNTech’e tam onay verecek
TikTok videosu çekmek için çıktığı çatıdan düşerek öldü
İstanbul Esenyurt’ta sosyal medya platformu TikTok’a video çekmek için çatışa çıkan 23 yaşındaki Kübra Doğan, çatıda bulunan plastik panelin çökmesiyle yaklaşık 50 metreden aşağı düşerek yaşamını yitirdi.
Halk kahramanı ‘Daire 16’ konuştu: Hiç kimse Köpük’ü barınağa gönderemez
Sosyal medyada dolaşıma giren ve ‘daire 16’ etiketiyle gündem olan videoda kimseye zararı olmayan sokak köpeğini gelip alması için belediyeyi arayanlara isyan eden adam kahraman ilan edildi.
Alçı-Ceyhan tartışması sürüyor: ‘Profesörler de bazen ergen gibi davranabilir’
Açık öğretim sınavlarına giremeyen öğrencilere yeni sınav hakkı
Milli Eğitim Bakanı Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına giremeyen öğrencilerin 27-29 Ağustos’ta düzenlenecek çevrim içi sınava katılabileceğini duyurdu.