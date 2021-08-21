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Yaramazlara biraz batar!

Halk kahramanı ‘Daire 16’: Kimseye zararı olmayan köpek için belediyeyi kim aradıysa…

Sosyal medyada dolaşıma giren ve ‘daire 16’ etiketiyle gündem olan videoda kimseye zararı olmayan sokak köpeğini gelip alması için belediyeyi arayanlara isyan eden adam kahraman ilan edildi.

“Sokak köpeğini, herkesin baktığı köpeği, kimseye zararı olmayan şu köpeği alsın diye belediyeyi kim arıyorsa uğraşacağım onunla. Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var. Kime zararı var bu köpeğin, kime zararı var… Biraz insan olalım. Yeter ya!”


Sosyal medyada dolaşıma giren ve Twitter’da TT olan videoda bir hayvan sever sokakta bağıra bağıra böyle isyan etti.

Çorlu’da yaşandığı iddia edilen olayda, adının Özay Kaya olduğunu belirten adam daire numarasının da 16 olduğunu söyleyerek köpekle derdi olanlara gelip kendisini bulması konusunda mesaj verdi.

Videoyu üst katlardan çeken kadının da “Bir şey yapmıyor ki” diyerek ağladığı duyuldu.

Sosyal medya kullanıcıları hayvansever vatandaşı öven paylaşımlar yaptı.

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