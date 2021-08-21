AB: Taliban’la görüşmek tanıma anlamına gelmez

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Taliban’la tahliyeler için görüşmeler yürütüldüğünü ancak bunun tanıma veya siyasi temas anlamı taşımadığını söyledi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İspanya’nın başkenti Madrid’de AB kurumları için çalışmış Afgan görevlilerin getirildiği göçmen kabul merkezini ziyaret etti.

Von der Leyen burada yaptığı açıklamada birliğin Taliban ile müzakereler yürüttüğünü doğruladı. Bu görüşmelerin örgütü tanıma anlamına gelmediğini söyleyen AB Komisyonu Başkanı, şu aşamada en önemli konunun tahliyeleri kolaylaştırmak olduğunu kaydetti.

Von der Leyen şöyle konuştu: “Taliban ile siyasi temasımız yok, Taliban’ı tanımıyoruz. Sadece insan hayatını kurtarmak için operatif temasımız var. Kabil’deki insanların havalimanına getirilmesini sağlamak istiyoruz. Taliban’ı dinleyebiliriz ama onları sözlerine göre değerlendireceğiz. Çocukların ve kadınların haklarını inkar eden bir rejime bir avro bile verilmeyecek.”

Vo der Leyen’e eşlik eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise Afganistan’daki uluslararası misyonun ‘boşa gitmediğini‘ söyledi. Özellikle eğitim alanında önemli çalışmalar yapıldığını kaydeden Sanchez şunları dile getirdi: “Biz ektik, umuyoruz ki ektiklerimiz gelecekte Afgan halkına daha fazla refah, güvenlik ve özgürlük getirir.”

Radikal İslamcı Taliban militanları, ABD ve NATO’nun çekilme kararının ardından hızlı bir şekilde ülkede kontrolü ele geçirmişti. Durum, NATO’nun Afganistan misyonunu tartışmaya açmış ve çekilme kararının hatalı olduğu değerlendirmelerine neden olmuştu.









