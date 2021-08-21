Diken

Yaramazlara biraz batar!

AB: Taliban’la görüşmek tanıma anlamına gelmez

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Taliban’la tahliyeler için görüşmeler yürütüldüğünü ancak bunun tanıma veya siyasi temas anlamı taşımadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İspanya’nın başkenti Madrid’de AB kurumları için çalışmış Afgan görevlilerin getirildiği göçmen kabul merkezini ziyaret etti.


Von der Leyen burada yaptığı açıklamada birliğin Taliban ile müzakereler yürüttüğünü doğruladı. Bu görüşmelerin örgütü tanıma anlamına gelmediğini söyleyen AB Komisyonu Başkanı, şu aşamada en önemli konunun tahliyeleri kolaylaştırmak olduğunu kaydetti.

Von der Leyen şöyle konuştu: “Taliban ile siyasi temasımız yok, Taliban’ı tanımıyoruz. Sadece insan hayatını kurtarmak için operatif temasımız var. Kabil’deki insanların havalimanına getirilmesini sağlamak istiyoruz. Taliban’ı dinleyebiliriz ama onları sözlerine göre değerlendireceğiz. Çocukların ve kadınların haklarını inkar eden bir rejime bir avro bile verilmeyecek.”

Vo der Leyen’e eşlik eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise Afganistan’daki uluslararası misyonun ‘boşa gitmediğini‘ söyledi. Özellikle eğitim alanında önemli çalışmalar yapıldığını kaydeden Sanchez şunları dile getirdi: “Biz ektik, umuyoruz ki ektiklerimiz gelecekte Afgan halkına daha fazla refah, güvenlik ve özgürlük getirir.”

Radikal İslamcı Taliban militanları, ABD ve NATO’nun çekilme kararının ardından hızlı bir şekilde ülkede kontrolü ele geçirmişti. Durum, NATO’nun Afganistan misyonunu tartışmaya açmış ve çekilme kararının hatalı olduğu değerlendirmelerine neden olmuştu.

NATO da afalladı: Afganistan’da böylesine hızlı bir çöküş beklemiyorduk

Taliban Kabil’de: Yönetimin devri için görüşmeler başladı

Afganistan’da ABD uçağına tutunarak kaçmaya çalışanlar düşerek öldü

Afganistan’da son durum: Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti

Altı maddede: Afgan ordusu neden bu kadar çabuk dağıldı?


 



SON HABERLER

Tiyatroya adanmış bir yaşamın belgeseli: Genco

‘Politik tiyatro’ denince akla gelen isim Genco Erkal’ın sanat yaşamını anlatan belgesel ‘Tiyatroya adanmış bir yaşam Genco’ sadece usta sanatçıyı anlatmakla sınırlı kalmıyor. Türk tiyatrosu ve Türkiye’nin 60 yıllık yakın siyaset tarihine ışık tutuyor.

Çocuklar için eğitim

Birbirine benzeyen zihinler yaratmanın en üzücü kısmı, farklı olan çocukların özgüven yıkımı ile karşılaşmak oluyor. Farklı olabilmenin, farklı durabilmenin, farklı bir yaşam tarzı veya hobiyi savunabilmenin imkanı yok çocuklar için. Ters açıdan bakarsan da, ne kadar benzeşiyorsan o kadar kolay yöneticiye.

Karakolda ölüm: Komiser yardımcısı tutuklandı; aile ‘Yetmez’ dedi

Birol Yıldırım adlı özel güvenlik amirinin 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece İstanbul’un Esenyurt karakolundaki ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında komiser yardımcısı İsmail Alperen S. tutuklandı. Yıldırım ailesi ise avukatları aracılığıyla savcılıktan suça karışan bütün polislerin tutuklanmasını talep ediyor. 