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Yaramazlara biraz batar!

Dünya genelinde uygulanan aşı 5 milyar doza dayandı

Dünya genelinde Covid-19 karşı uygulanan aşı, 4 milyar 910 milyon dozu geçti.

Fotoğraf: AA

Covid-19 aşı verilerinin derlendiği ‘Ourworldindata.org’ sitesine göre, Çin 1 milyar 920 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken, bu ülkeyi 576 milyon 117 bin ile Hindistan, 360 milyon 630 bin ile ABD, 173 milyon 650 bin ile Brezilya, 115 milyon 740 bin ile Japonya, 99 milyon 40 bin ile Almanya, 88 milyon 850 bin ile Britanya, 88 milyon 160 bin ile Türkiye, 87 milyon 260 bin ile Endonezya, 82 milyon 920 bin ile Fransa, 79 milyon 930 bin ile Meksika, 75 milyon 680 bin ile Rusya, 75 milyon 40 bin ile İtalya, 63 milyon 90 bin ile İspanya ve 52 milyon 200 bin ile Kanada izledi.


Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8’inci sırada yer aldı. Ülke genelinde 45 milyon 720 bin 733 kişiye ilk doz, 34 milyon 886 bin 99 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Covid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Aynı siteye göre dünya genelinde vaka sayısı 211 milyon 647 bini aşarken, 4 milyon 429 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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