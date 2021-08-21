TikTok videosu çekmek için çıktığı çatıdan düşerek öldü

İstanbul Esenyurt’ta sosyal medya platformu TikTok’a video çekmek için çatışa çıkan 23 yaşındaki Kübra Doğan, çatıda bulunan plastik panelin çökmesiyle yaklaşık 50 metreden aşağı düşerek yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Twitter

DHA’da yer alan habere göre, olay dün saat 19.30 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi’nde yaşandı. Kübra Doğan, kuzeni Helen M. ziyaret etmek için evlerine geldi. Ardından ikili güneşin batışını izlemek ve TikTok’a video çekmek için çatıya çıktı. Bir süre sonra oturduğu yerden inmek isteyen Doğan bu esnada çatıdaki plastik panele bastı. Doğan’ın ağırlığını kaldıramayan panel çöktü.



Doğan, yaklaşık 50 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Kübra’nın amcası Nebi Doğan ise olayda müteahhittin büyük kusuru bulunduğunu belirterek şunları söyledi: “Oradaki problem, müteahhittin oraya ucuz bir plastik koyması. Bir insanın orada bir işi olsa oraya çıktığında direkt aşağı düşer. Burada müteahhittin de çok büyük bir kusuru var. Bunun da peşini bırakmayacağız. Kız ayağını atar atmaz altından hemen kırılıp yere düşüyor. Tiktok çekmemesi için de uyarıyorduk ama gençlik işte. Dinlemekle alakası yok, sonuçta orada bir ihmal var.”

Kübra Doğan’ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Mardin Midyat’a götürüldü.