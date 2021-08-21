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Yaramazlara biraz batar!

Açık öğretim sınavlarına giremeyen öğrencilere yeni sınav hakkı

Milli Eğitim Bakanı Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına giremeyen öğrencilerin 27-29 Ağustos’ta düzenlenecek çevrim içi sınava katılabileceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Açık öğretim kurumları öğrencilerinin kayıt yenileme işlemleri 13 Ağustos’ta tamamlanmış, öğrenciler 16-20 Ağustos’ta çevrim içi sınavlara katılmıştı.


Ancak yangın ve sel felaketleri nedeniyle öğrencilerden bir kısmının kayıtlarını yenileyemediklerini, bir kısmının da kayıt yaptırdıkları halde sınava giremediklerini belirten Özer, mağdur öğrencilere yeni bir sınav hakkı verileceğini açıkladı.

Özer paylaşımında şunları kaydetti: “Afet bölgelerindeki il milli eğitim müdürlerimiz ve yöneticilerimizle sürekli temas halindeyiz. İl milli eğitim müdürlerimiz, sınava katılamayan öğrencilerin mağduriyetlerini bana ilettiler. Bunun üzerine hem bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de ülke genelinde sınava katılamayan diğer öğrencilere tekrar fırsat sağlamak için bu öğrencilerimize yeni bir sınav hakkı tanıma kararı aldık. Bu çerçevede, ülke genelinde 23-24 Ağustos’ta ek sınav için kayıtlar yeniden açılacak ve çevrim içi ek sınav 27 Ağustos saat 09.30’dan 29 Ağustos saat 23.59’a kadar yapılacak. Öğrencilerimize hayırlı olsun.”


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