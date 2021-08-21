Diken

Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den sağanak uyarısı

Meteoroloji, İstanbul ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinin dahil olduğu birçok yer için sağanak uyarısı yaptı.

Fotoğraflar: AA


Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.


İstanbul’da yağışın özellikle Anadolu Yakası’nda etkili olması bekleniyor.

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Sinop, Erzurum, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinde de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak var.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi açıklarında ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

SON HABERLER

Tiyatroya adanmış bir yaşamın belgeseli: Genco

‘Politik tiyatro’ denince akla gelen isim Genco Erkal’ın sanat yaşamını anlatan belgesel ‘Tiyatroya adanmış bir yaşam Genco’ sadece usta sanatçıyı anlatmakla sınırlı kalmıyor. Türk tiyatrosu ve Türkiye’nin 60 yıllık yakın siyaset tarihine ışık tutuyor.

Çocuklar için eğitim

Birbirine benzeyen zihinler yaratmanın en üzücü kısmı, farklı olan çocukların özgüven yıkımı ile karşılaşmak oluyor. Farklı olabilmenin, farklı durabilmenin, farklı bir yaşam tarzı veya hobiyi savunabilmenin imkanı yok çocuklar için. Ters açıdan bakarsan da, ne kadar benzeşiyorsan o kadar kolay yöneticiye.

Karakolda ölüm: Komiser yardımcısı tutuklandı; aile ‘Yetmez’ dedi

Birol Yıldırım adlı özel güvenlik amirinin 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece İstanbul’un Esenyurt karakolundaki ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında komiser yardımcısı İsmail Alperen S. tutuklandı. Yıldırım ailesi ise avukatları aracılığıyla savcılıktan suça karışan bütün polislerin tutuklanmasını talep ediyor. 