Meteoroloji’den sağanak uyarısı

Meteoroloji, İstanbul ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinin dahil olduğu birçok yer için sağanak uyarısı yaptı.

Fotoğraflar: AA



Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da yağışın özellikle Anadolu Yakası’nda etkili olması bekleniyor.

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Sinop, Erzurum, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinde de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak var.



Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi açıklarında ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.