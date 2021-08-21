Bitlis’te yıkım başladı: Mahkeme, cumhurbaşkanı kararını durduramadı

CANAN COŞKUN

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla riskli alan edilen Bitlis’teki 700 yapı, mahkemenin işlemi durdurma kararına rağmen polisin başlattığı gazlı ve plastik mermili saldırılar sonrasında yıkılmaya başladı.

Ne olmuştu?

Bitlis’in merkez ilçesi, Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahallelerinde bulunan yaklaşık 700 yapı, Covid-19 salgınının başladığı günlerde, Nisan 2020’de cumhurbaşkanı kararıyla riskli alan ilan edilmişti. Yapılar arasında cami, okul, postane ve bankalar da bulunuyordu.

Söz konusu yapılardan bazıları riskli alan ilanından iki yıl önce restore edilmişti.

Riskli alan ilan edilen bölgedeki esnaflar cumhurbaşkanlığının kararının iptal edilmesi için dava açmış, dava kapsamında Danıştay savcısı riskli alan ilanının hukuka aykırı olduğu yönünde görüş bildirmişti.

Bitlis Valiliği, bu aşamadan sonra devreye girerek yapılarla ilgili 6306 sayılı Afet Yasası’nın ‘6A’ maddesini işleme koymuş, esnafa 30 Haziran’a kadar yapıları tahliye etmeleri gerektiği yönünde duyuru yapmıştı. Ticaret yapmaları için gösterilen yer ise şehrin merkezine uzak bir bölgede yer alıyordu. Bunun yanı sıra söz konusu ‘6A’ maddesi riskli alan ilan edilen yerde, anlaşmasız, uzlaşmasız ve tebligat süresine bakılmaksızın gerekirse kolluk gücüyle elektrik ve su kesilerek yapı tahliyeyi hükmediyordu.

O günlerde kente giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bitlis’te ‘Dere Üstü Projesi’ni hayata geçireceklerini söylemişti. Valiliğin belirlediği tahliye gününe yaklaşırken ‘6A’ maddesinin uygulanmasına karşı Van İdare Mahkemesi’nde davalarda karar çıkmıştı. Mahkeme yürütmeyi durdurmuş, ancak valilik kararı esnafa duyurmamış ve tahliye için sürenin 30 Temmuz’a kadar uzatıldığını söylemişti. 30 Temmuz’da esnaf tahliye edilmemiş ancak kentte başka gelişmeler yaşanmıştı.

Esnafa tanınan sürenin dolduğu gün Bitlis belediye başkanı ve valinin Ankara’ya gittiği öğrenilmiş, orada kim veya kimlerle hangi konu üzerinde görüştükleri belirtilmemişti. Ancak görüşmeden sonra polisin esnafa yönelik baskısı da o günlerde başlamıştı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçen hafta 13 Ağustos’ta kenti ziyaret etmiş, ziyaretine saatler kala Bitlis Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Davut Tezcan’ın aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Polis esnafa plastik mermi, gaz ve ses bombalarıyla saldırmış, devam eden günlerde de dükkanların camekanları sökülerek esnaf zorla tahliye edilmişti.

Kentte görüştüğümüz dükkan sahipleri ve kiracılar, Bitlis’in merkezinden geçen derenin temizlenmesi ve üzerindeki tarihi köprülerin korunması gerektiğini düşünüyordu.