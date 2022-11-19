Akşam Postası / 19 Kasım 2022

Tarım Bakanı Kirişci’den yardım isteyen yurttaşa: Daha adını bile söyleyemiyorsun

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye’de Akdeniz Kahramanmaraşlılar Federasyonu’nu ziyaretinde, sulama konusundaki sorunlarını anlatan yurttaşa, “Sen daha adını bile söyleyemiyorsun. Bir de dedemden kaldı bilmem ne” dedi.

FIFA başkanı, Katar’ın yasağını savundu: Üç saat bira içmezseniz ölmezsiniz

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası’nda stadyumlarda içki satışının yasaklanmasıyla ilgili “Üç saat boyunca bira içmezseniz de hayatta kalabileceğinize inanıyorum” dedi.

İzmir’de gevrek, boyoz ve kumruya zam

İzmir’de 4 liradan satılan gevrek, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu’nun aldığı kararla 5 liraya çıktı. Boyoz, poğaça, peynir ve yumurtanın tane fiyatları da 5 liraya yükselirken, kumru 15 liradan satılacak.

İYİ Parti’de 16 il başkanı, milletvekilliği için görevini bırakacak

2023 yılında yapılması planlanan milletvekilliği seçimleri için İYİ Parti’de 16 il başkanının görevinden ayrılarak milletvekili adayı olmak istediği belirlendi. 29 Ocak’a kadar da il kongrelerinin tamamlanması hedefleniyor. Şubat veya martta da olağan kongrenin yapılması planlanıyor.

İstanbul’daki saldırıyla ilgili iki gözaltı daha

İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıya ilişkin iki kişi daha gözaltına alındı.

Chris Hemsworth oyunculuğa ara verdi: Alzheimer olma riski yüksek

Marvel karakterlerinden Thor’a hayat veren Avustralyalı aktör Chris Hemsworth, alzheimer hastalığına genetik olarak yatkın olduğunu öğrenmesinin ardından oyunculuğa uzun bir süre ara verdiğini açıkladı.

Prof. Çiçek’ten iklim değişikliği uyarısı: Yalılar sular altında kalacak

Prof. Dr. İhsan Çiçek, iklim değişikliyle deniz suyunun iki metre yükseleceğini belirterek İstanbul Boğazı’ndaki yalıların alt katlarının sular altında kalacağını söyledi. Prof. Çiçek, 2100 yılında Antalya ve çevresinde sıcaklık ortalamasının 6 dereceye kadar artmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Elon Musk’tan ‘Trump geri dönsün mü’ anketi

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, ‘ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabı geri gelsin mi’ anketi düzenliyor. Twitter, geçen senenin başlarında Trump’ın paylaşımlarının ‘şiddeti kışkırtma riski’ doğurduğu iddiasıyla eski başkanın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.