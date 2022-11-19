İYİ Parti’de 16 il başkanı, milletvekilliği için görevini bırakacak

2023 yılında yapılması planlanan milletvekilliği seçimleri için İYİ Parti’de 16 il başkanının görevinden ayrılarak milletvekili adayı olmak istediği belirlendi. 29 Ocak’a kadar da il kongrelerinin tamamlanması hedefleniyor. Şubat veya martta da olağan kongrenin yapılması planlanıyor.

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Eylülde Diken’e bilgi veren parti kaynakları henüz kesin karar olmasa da İYİ Parti’nin olağan ya da olağan üstü bir kurultaya gitmesinin seçim öncesi hedeflendiğini aktarmıştı. Eylül sonunda Akşener başkanlığında yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısından kurultay kararı çıkmış ve çalışmalar başlamıştı.

Kurultay çalışmalarının ilk ayağı olan ‘mahalle delegesi’ seçimlerine 29 Ekim’de başlayan ve bu süreci tamamlayan partide ilçe kongreleri sürüyor.

Seçim takvimi çerçevesinde aralık ayının ilk haftası il kongrelerine başlayacak partide, yöneticilere yine GİK’te alınan ‘milletvekili adayı olacak ilçe ve il başkanlarının kongrelerde aday olmamaları’ yönündeki tavsiye kararı hatırlatıldı.

Bu kapsamda milletvekili adaylığını düşünen ve aralarında İstanbul, Ankara gibi büyük illerin il başkanlarının da bulunduğu 16 ismin aynı göreve talip olmayacağı öğrenildi.

AA’nın haberine göre bu isimler arasında daha önce parti sözcülüğü görevinde bulunan ve ocaktaki il kongresinde başkanlığa aday olmayacak İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ve Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu da yer aldı.

Parti, 2023 seçim takvimine göre şubat ya da martta ise 3’üncü Olağan Büyük Kurultay’ı gerçekleştirmeyi planlıyor.