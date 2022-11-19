Prof. Çiçek’ten iklim değişikliği uyarısı: Yalılar sular altında kalacak

Prof. Dr. İhsan Çiçek, iklim değişikliyle deniz suyunun iki metre yükseleceğini belirterek İstanbul Boğazı’ndaki yalıların alt katlarının sular altında kalacağını söyledi. Prof. Çiçek, 2100 yılında Antalya ve çevresinde sıcaklık ortalamasının 6 dereceye kadar artmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

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BM Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından kabul edilen ‘İklim Değişikliği 2022: Etkiler, Uyum ve Kırılganlık’ başlıklı raporda Türkiye’nin aşırı hava olaylarına karşı Avrupa’nın en kırılgan ülkesi olduğu ortaya konmuştu.

Raporda ”Ülkede yüksek emisyonların devam etmesi durumunda taşkınlar, kuraklık, sel ve toprak kayıpları meydana gelebilir” denmişti.

DHA’ya konuşan Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. İhsan Çiçek, iklim değişikliği sonucu deniz suyunun 2100 yılında iki metre, 2150’de beş metreye kadar yükselebileceğini belirterek, “İstanbul Boğazı çok önemli kültür alanı ve çevresinde çok sayıda yalı var. Deniz seviyesinin iki metre yükselmesi, bu yalıların birinci katlarının tamamıyla su altında kalmasına neden olur” dedi.

Çiçek, Doğu Akdeniz ve Antalya’nın küresel ısınmadan en fazla etkilenecek bölgelerden biri olduğunu söyledi.