İzmir’de gevrek, boyoz ve kumruya zam

İzmir’de 4 liradan satılan gevrek, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu’nun aldığı kararla 5 liraya çıktı. Boyoz, poğaça, peynir ve yumurtanın tane fiyatları da 5 liraya yükselirken, kumru 15 liradan satılacak.

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DHA’nın aktardığına göre İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası’nın zam talebi üzerine İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu toplandı. Komisyonda değerlendirilen zam talebi kabul edildi.

Resmi yazışmaların tamamlanması sonrası 4 liradan satılan gevrek, yüzde 25 zamlanarak 5 lira oldu. Gevrekteki yeni fiyat, pazartesi günü itibarıyla geçerli olacak. Boyoz, poğaça, peynir ve yumurtanın tane fiyatları da 5 lira oldu. Kumru ise 15 liradan satılacak.