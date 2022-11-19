Chris Hemsworth oyunculuğa ara verdi: Alzheimer olma riski yüksek

Marvel karakterlerinden Thor’a hayat veren Avustralyalı aktör Chris Hemsworth, alzheimer hastalığına genetik olarak yatkın olduğunu öğrenmesinin ardından oyunculuğa uzun bir süre ara verdiğini açıkladı.

Chris Hemsworth

Hemsworth en son ‘Limitless’ adlı Disney+ ve National Geographic ortak yapımı bir seride, uzun yaşam ve yaşlanmayı önlemeye ilişkin yolları keşfediyordu.

Yapım kapsamında genetik test yaptıran oyuncu, gelecekte Alzheimer olma olasılığını artıran ‘APOE4’ geninin iki kopyasına sahip olduğunu öğrendi.

Yaşadıklarını Variety’e anlatan Hemsworth, test sonuçlarının çekim sırasında geldiğini ancak serideki doktor Peter Attia’nın yapımcı Darren Aronofsky’yi arayarak, ‘Bunu kameralar kapalı söylemek istiyorum’ dediğini anlattı.

APOE4’ün önden belirleyici bir gen olmadığını ancak güçlü bir gösterge olduğunu söyleyen Hemsworth, Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin sekiz ila 10 kat daha fazla olduğunu söyledi.

Çocuklarımla ve karımla olmak istiyorum

Hemsworth, bu haberi almasının üzerine oyunculuğa ara vermek istediğini belirtti: “Limitless’ın çekimlerini bitirdik, kontratım olan diğer işleri de tamamladım. Bu haberle birlikte de bende bir ara verme dürtüsü belirdi. Artık eve gidip çocuklarımla ve karımla olmak istiyorum.”