Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 16 Ocak 2024

Kuryenin ölümünün cezası 27 bin 300 lira

İstanbul’da motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne yol açtıktan sonra kaçan Somali cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’a 27 bin 300 lira para cezası verildi.

Rakamlarla: İstanbul 20 yılda nasıl yağmalandı?

Almanya’nın aradığı suç örgütü lideri Türkiye’de yakalandı

Almanya’nın kırmızı bültenle aradığı marihuana kartelinin elebaşlarından, suç örgütü lideri Sammy Ali İstanbul’da yakalandı.


Komünist başkan resmen Kadıköy’den aday

Tunceli belediyesinin komünist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye Komünist Partisi’nden Kadıköy Belediye başkan adayı olarak gösterildi.

İstanbul’da enfeksiyondan ölenlerin sayısı, pandeminin pik dönemini geçti

Son beş yılda ‘üniversite terk’ sayısı 2 milyona dayandı

Türkiye’de son beş yılda 1 milyon 957 bin üniversite öğrencisi, eğitimini yarıda bıraktı.

Aşıyla ilgili ‘bilim dışı’ konuşan Karatay’a İTO inceleme başlattı

CHP’li belediye başkanından Barış Pehlivan’a 1 milyon liralık tazminat davası

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, CHP’li Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç’ın kendisi hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açtığını duyurdu.

75’inci Emmy Ödülleri’nde ‘Succession’ rüzgarı

ABD’li yatırım uzmanı: Bitcoin 170 bin dolar olacak

ABD’li yatırım uzmanı Anthony Scaramucci, en yaygın kripto para birimi Bitcoin’in 2025’te 170 bin doları göreceğini söyledi.

Alaska Havayolları kılpayı atlatılan faciaya karşılık yolculara 1500’er dolar teklif etti

Alaska Havayolları, havada paneli patlayan uçağın yolcularına 1500 dolar (45 bin 150 lira) ödemeyi teklif etti. Miktarı komik bulan yolcular, şirketin 1550 doları neye göre hesapladığını sorguladı.

Şahan Gökbakar AKP’lilerin İETT’ye ‘kumpas’ını tiye aldı

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Akşam Postası / 16 Ocak 2024

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Rakamlarla: İstanbul 20 yılda nasıl yağmalandı?

Son 20 yılda İstanbul ‘rant’a kurban gitmiş. Sadece 130 projeyle 1 milyar 170 milyon 868 bin 864 alan betona boğulmuş. Ölçekleme için 1 futbol sahası 7 bin 140 metrekare. Yani ranta giden alan yaklaşık 164 bin futbol sahası kadar. Ve tüm bunlar kamuya ait alan ve ormanlara yapılmış. Aralarında deprem toplanma alanları da var.