Akşam Postası / 16 Ocak 2024

Son 20 yılda İstanbul ‘rant’a kurban gitmiş. Sadece 130 projeyle 1 milyar 170 milyon 868 bin 864 alan betona boğulmuş. Ölçekleme için 1 futbol sahası 7 bin 140 metrekare. Yani ranta giden alan yaklaşık 164 bin futbol sahası kadar. Ve tüm bunlar kamuya ait alan ve ormanlara yapılmış. Aralarında deprem toplanma alanları da var.