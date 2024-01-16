Kuryenin ölümünün cezası 27 bin 300 lira

İstanbul’da motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne yol açtıktan sonra kaçan Somali cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’a 27 bin 300 lira para cezası verildi.

Fotoğraflar: Twitter / Düzenleme: Diken

Habertürk’ün haberine göre savcı sanığın iki yıldan altı yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Bugün görülen duruşmada mahkeme sanığa iki yıl altı ay hapis cezası verdi. İki yıl altı ay hapis cezası da 27 bin 300 bin TL para cezasına çevrildi.

Ne olmuştu?

Şeyh Mahmud, 30 Kasım’da Avrasya Tüneli’nin Aksaray çıkışında Motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpmıştı. Göçer hayatını kaybetmişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. ‘Asli kusurlu’ bulununca yakalama kararı çıkarılan Mahmud’un 2 Aralık’ta yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

Yunus Emre Göçer’in eşi, şikayetinden daha sonra vazgeçmişti.

Mahmud, tepkilerin ardından Türkiye’ye gelmişti. Mahmud, 12 Ocak’ta duruşmaya çıkarılmıştı.

Duruşmada tercüman eşliğinde ifade veren Mahmud, eski savunmalarını tekrar etmişti.

Mahkeme, ifadesi alınan Mahmud hakkındaki yakalama kararını geri almıştı. Hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırılan sanık Mohamud’un serbest bırakılmasına ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verilmişti.